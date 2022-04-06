هيئة المسرح تطلق حاضنة لتطوير المواهب الواعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير المواهب الواعدة فـي المملكة أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس مبادرة «حاضنة المسرح والفنون الأدائية»، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة لتمكيـن أصحاب المشاريع الناشئة، وذلك من خلال توفير الفرص التمويلية والشراكات الاستـراتيجية اللازمة، وإيصال المواهب بالـجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب والتعليم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وستنفذ الهيئة المشروع وفق مراحل متعددة على مدى خمسة أشهر، صممت من أجل رفع كفاءة المشاركين وتنمية قدراتهم الاحترافية.

وتستهدف الحاضنة فئات مختلفة تتمثل في الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية، والجمعيات التخصصية والتعاونية، وأصحاب المواهب في الفنون الأدائية والخدع البصرية، وأصحاب المشاريع الناشئة، والمؤسسات الأهلية، وأندية الهواة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

ويعتمد المشروع على منهجية صممتها الهيئة لتوسيع أثر الحاضنة على المشاركين، وذلك من خلال معرفة التحديات وإيجاد الحلول العملية في قطاع المسرح والفنون الأدائية بالمملكة. وسيتم تقسيم المشتركين إلى مجموعات وفقا لاهتماماتهم ومجالاتهم ليتسنى لهم تبادل الخبرات، وتنمية المهارات الريادية، وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في تطوير الشركات الناشئة.

أهداف الحاضنة







تفعيل منظومة ريادة الأعمال في صناعة المسرح والفنون الأدائية



تسليط الضوء على المواهب السعودية والشركات الناشئــــــة العاملة



رفع المعاييـــر عبر تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية



مراحل الحاضنة