شكرا لقرائتكم خبر تعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد لـ1173 موظفا حكوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية 20 فعالية توعوية في مجال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، خلال شعبان الماضي، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية.

ونفذت الفعاليات التي تنوعت بين ورش عمل وندوات ولقاءات ومحاضرات في 9 جهات.

وتنوعت موضوعات الفعاليات التي جرى تنفيذها بين حماية المال العام، والإفصاح والشفافية وتعارض المصالح، إضافة إلى التحري والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، كما جرى التطرق إلى حماية المال العام للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي، وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد لطلاب المرحلة الجامعية، ودور الحوكمة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وسبل حماية وتعزيز النزاهة وأهمية تعزيز الامتثال في المنظمات.

ونظمت المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المقام ضمن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما نظمت اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد.

وتسعى «نزاهة» من خلال ورش العمل والبرامج التوعوية ومبادرة «وطننا أمانة»، التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية والافتراضية بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات انطلاقا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وفقا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.

عن الفعاليات:

14 مختصا من الهيئة قدموها

1173 موظفا وموظفة استفادوا منها

26 جهة زودت بالرسائل عبر المحتوى المرئي التوعوي

23 جهة زودت بالدليل الاسترشادي للبرامج