شكرا لقرائتكم خبر قاعدة بيانات وراثية مرجعية بالجينوم لمربي المواشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، أن أهداف المختبر تتمثل في انتخاب أفضل الحيوانات التي تتميز بالصفات الإنتاجية العالية، والتنميط الجيني لحيوانات التربية باستخدام الشفرة الوراثية، وتحديد التباين للصفات الوراثية لتحسين الإنتاجية للمواشي المحلية، وتأسيس قاعدة بيانات وراثية مرجعية للمربين والباحثين ومشاريع الثروة الحيوانية، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية، وتسجيل السلالات المحلية الخاصة بالمملكة في قاعدة البيانات العالمية.
وأكد أن المختبر يعمل على تنمية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة دخل المربين والمحافظة على صحة الحيوان والصحة العامة في المملكة، من خلال مشاريع عدة تستهدف فصائل حيوانية مختلفة، منها تصميم وتحليل الشفرة الوراثية في الإبل، ورفع إنتاجية الحليب في الأبقار، وتحسين أصول سلالات الضأن والماعز، وجينوم الخيل سعودي الأصل والمنشأ، والتنميط الجيني للمسببات المرضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قاعدة بيانات وراثية مرجعية بالجينوم لمربي المواشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.