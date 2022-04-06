تعليم مكة تكرم الجمعية الخيرية بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الجمعية الخيرية بالعاصمة المقدسة، تقديرا لجهودها المبذولة لخدمة فئة غالية من الطلبة والطالبات، وذلك ضمن الشراكة المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة الدكتور أحمد الزايدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام نبيل جستنيه، ممثلا عن الجمعية.

حضر التكريم مساعد مدير عام التعليم لشؤون التعليم علي العامودي، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد سليمان الفيفي، والمشرف على مكتب وفاء، صفر المالكي.

يذكر أن للجمعية مركزا خيريا لغسيل الكلى يقوم بنحو 50 غسلة كلوية مجانية مع الأدوية لفقراء الحرم، ومركزا لتأهيل مرضى السمع والنطق، بخلاف الأنشطة الخيرية المتنوعة التي تخدم المحتاجين لها من فقراء الحرم.