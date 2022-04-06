التأمين الصحي يغطي 6 خدمات لمرضى طيف التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي يغطي تكلفة 6 خدمات مهمة لمرضى طيف التوحد، مشيرا إلى أن طفلا واحدا من بين كل 100 يصاب بالتوحد في العالم، وأظهرت دراسة سعودية حديثة أن 10 من أصل 400 طفل مصابون باضطراب طيف التوحد، تمحورت حول مدى انتشار طيف التوحد بين الأطفال من عمر سنتين إلى 4 سنوات في مدينة الرياض التي يبلغ سكانها نحو 7 ملايين نسمة حسب آخر الإحصاءات.

وأجريت الدراسة خلال 3 أشهر في 5 مستشفيات حكومية وخاصة، موزعة عشوائيا في مناطق الرياض المختلفة (شمال، جنوب، وسط، شرق وغرب).

وكانت عينة البحث نحو 500 طفل جرى اختيارهم من خلال زيارتهم لعيادات الأطفال وطب الأسرة والمجتمع، أما المراجعة الدورية أوالتطعيم فقد عملت الدراسة على مرحلتين، الأولى المسح السريع والثانية التشخيص الدقيق، وأظهرت النتائج أن 10 من أصل 400 طفل أكملوا مراحل البحث مصابون باضطراب طيف التوحد.

وكانت وزارة التعليم احتفت أخيرا باليوم العالمي للتوحد وأكدت أنها تواصل جهودها في تقديم 212 برنامجا في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد، والمساهمة في تعزيز كافة الخدمات، والدعم المقدم لهم، وأشارت الوزارة إلى وجود 22 مركزا متخصصا لطلاب التوحد في المملكة، وتقدم الوزارة لهذه الفئة العزيزة 6 أنواع من الخدمات، هي: التعليمية والنفسية والمساندة، والصحية والاجتماعية.

خدمات يغطيها التأمين







تشخيص اضطراب طيف التوحد



الإجراءات التشخيصية (رنين مغناطيسي وتحاليل دينات وأمراض استقلابية وخلافه)



التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي ( الذكاء IQ، ومقياس التوحد cars)



التأهيل الطبي (علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل سلوك)



برنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات بحد أدنى 3 ساعات يوميا 3 مرات أسبوعيا لمدة عامين



الاستشارات الطبية والنفسية



6 سمات محتملة لاضطرابات طيف التوحد