التأمين الصحي يغطي 6 خدمات لمرضى طيف التوحد

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وأجريت الدراسة خلال 3 أشهر في 5 مستشفيات حكومية وخاصة، موزعة عشوائيا في مناطق الرياض المختلفة (شمال، جنوب، وسط، شرق وغرب).
وكانت عينة البحث نحو 500 طفل جرى اختيارهم من خلال زيارتهم لعيادات الأطفال وطب الأسرة والمجتمع، أما المراجعة الدورية أوالتطعيم فقد عملت الدراسة على مرحلتين، الأولى المسح السريع والثانية التشخيص الدقيق، وأظهرت النتائج أن 10 من أصل 400 طفل أكملوا مراحل البحث مصابون باضطراب طيف التوحد.
وكانت وزارة التعليم احتفت أخيرا باليوم العالمي للتوحد وأكدت أنها تواصل جهودها في تقديم 212 برنامجا في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد، والمساهمة في تعزيز كافة الخدمات، والدعم المقدم لهم، وأشارت الوزارة إلى وجود 22 مركزا متخصصا لطلاب التوحد في المملكة، وتقدم الوزارة لهذه الفئة العزيزة 6 أنواع من الخدمات، هي: التعليمية والنفسية والمساندة، والصحية والاجتماعية.
خدمات يغطيها التأمين
- تشخيص اضطراب طيف التوحد
- الإجراءات التشخيصية (رنين مغناطيسي وتحاليل دينات وأمراض استقلابية وخلافه)
- التقييم النفسي واختبارات القياس النفسي ( الذكاء IQ، ومقياس التوحد cars)
- التأهيل الطبي (علاج تخاطب وعلاج وظيفي وعلاج تعديل سلوك)
- برنامج التدخل المبكر للأطفال أقل من 6 سنوات بحد أدنى 3 ساعات يوميا 3 مرات أسبوعيا لمدة عامين
- الاستشارات الطبية والنفسية
6 سمات محتملة لاضطرابات طيف التوحد
- تجنب التواصل البصري وتفضيل العزلة
- مواجهة صعوبة في فهم مشاعر الآخرين
- التواصل غير اللفظي أو التأخر اللغوي
- الانزعاج من تغيير الروتين اليومي
- تكرار الكلمات والعبارات مرارا (المصاداة)
- ردة فعل شديدة تجاه الأصوات أو الروائح أو المذاق أو غيرها
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