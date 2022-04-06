اخبار الخليج – وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تكثف حملاتها الرقابة على الأسواق التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توافر السلع الغذائية واستقرار أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف بأن إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وضعت خطط تفتيشية ورقابية منتظمة على الأسواق المركزية والتجارية في كافة محافظات مملكة البحرين لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الخصوص وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات والزيارات الميدانية الرقابية خلال هذه الفترة والفترة المقبلة بإذن الله.

وبيّن الأشراف بأن الوزارة تراقب حركة الأسواق المحلية لضمان توافر السلع الغذائية الكافية للمستهلكين وبأسعار تنافسية، والتحقق من انسيابية طرح المنتجات الغذائية بشكل طبيعي والتي تلبي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل والفترة القادمة والتأكد من توافرها بالكميات المطلوبة، بالإضافة إلى تذليل أية ًمعوقات وإجاد الحلول المناسبة والسريعة للمحافظة على توازن السوق.

وأوضح الأشراف بأن الحملات الرقابية مستمرة للأسواق المركزية والتجارية في الفترة القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو غش تجاري وايةً مظاهر غير قانونية.

واختتم الأشراف بالشكر الجزيل لجميع المستهلكين والتجار، على تعاونهم المستمر وتواصلهم الفعال مع الوزارة في جميع ما هو خير ومصلحة لمملكة البحرين، منوهاً على أهمية تقديم البلاغات مع الإدارات المعنية في الوزارة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو ايةً ممارسات غير قانونية.