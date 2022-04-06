اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر من السيد سميرعبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رفع فيها إلى سموه بالأصالة عن نفسه والأسرة التجارية والصناعية خالص الشكر والتقدير على لقاء سموه مع مجلس إدارة الغرفة بما يؤكد على نهج سموه المتأصل في الحوار المباشر والتواصل البناء، والحرص على التعرف على مرئيات وأفكار وتصورات الغرفة بما يخدم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في المملكة.

وثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السديدة في كل ما يتعلق بتطوير وتنمية أوضاع القطاع الخاص وتقوية العمل بين الحكومة والغرفة وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين ، مشيداً بما أكد عليه سموه من أن مملكة البحرين مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الجهود لنمو الاقتصاد ودعم فرص التطوير بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص الذي تمثله سيواصلون العمل بكل عزم وإخلاص على تعزيز مسارات التنمية في المملكة، والدفع بعجلة التنمية وتحويل التحديات إلى إنجازات بما يحقق تطلعات المواطنين ويفتح أمامهم المزيد من الفرص الواعدة، داعياً المولى جلت قدرته أن يوفق سموه ويمتعه بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز.