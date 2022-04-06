اخبار دوليه – بريطاني يستعين بدعم عائلته في مقاعد الجمهور على التأهل لربع نهائي مسابقات القرآن والأذان العالمية 

محمد بن مسعود - الدمام - في الحلقة الرابعة من مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، وتبث يوميًّا ببرنامج «عطر الكلام» عند الساعة الخامسة مساءً على قناة السعودية إضافةً إلى منصة شاهد، استعان المتسابق البريطاني محمد أيوب عاصف بدعم عائلته في مقاعد الجمهور، إذ أحضر والده وشقيقه معه من بلده إلى استوديو المسابقة، ليحظى بدعمهما ودعواتهما في التوفيق والتأهل إلى مرحلة ربع النهائي من بين منافسيه بفرع تلاوة القرآن في أول مراحل التصفيات النهائية للمسابقة العالمية.

وضاعف أهمية التنافس في حلقة اليوم مشاركة المتسابق البحريني الذي حظي بعدد من الجوائز القرآنية في مملكة البحرين، والكويت، وقطر، والمملكة المغربية، وعدد من الدول الأخرى، إضافةً إلى المتسابق المصري محمود السيد عبدالله الذي تميز في تلاوته آيات قرآنية من سورة فاطر أضفت خشوعًا ظاهرًا على لجنة التحكيم التي انقسمت أصواتها بين المتسابقين الثلاثة، ليحصل محمد أيوب، ومحمد مجاهد على النصيب الأكبر منها، وينتقلا إلى ربع النهائي من المسابقة الأكبر من نوعها عالميا.

وبفرع الأذان تأهلت مواهب جديدة إلى المرحلة التالية من التصفيات النهائية للمسابقة، حيث شدا المؤذن المصري محمود علي هلال بصوته العذب الذي وصفته لجنة التحكيم بالرائع والجميل، إضافةً إلى السوري سيد محمد ياسين أرشيد الذي أظهر قدراته الصوتية في تنويع المقامات، وأقنع لجنة التحكيم بالتصويت لصالحه؛ ليتجاوز إلى ربع النهائي برفقة محمود هلال، بعد إقصاء منافسهما العراقي حسين طاهر البرزنجي الذي لا يقل عنهما أداء إلا في ملاحظات يسيرة.

وتتميز مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية بمعاييرها الدقيقة، ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، حيث تضم لجنة تحكيم نخبوية متخصصة، منها مؤذنون من الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.