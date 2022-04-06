السعوديه ماكدونالدز تقدم ٤٠٠ سلة غذائية إلى الأسر المسجلة بجمعية البر بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار حرصها على نشر الخير في شهر الخير وإدخال البهجة إلى الأسر المحتاجة المتعففة.. قدمت ماكدونالدز السعودية – الغربية والجنوبية ٤٠٠ سلة غذائية لجمعية البر بجدة لتوزيعها على الأسر المسجلة في الجمعية.

وجاءت المبادرة في إطار الشراكة بين جمعية البر بجدة وماكدونالدز.. وحرصاً من الشركة على الاضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية استشعاراً منها للفئات المحتاجة ولترسم صورة مشرقة لمجتمعنا الإسلامي الذي تسوده قيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

وكانت ماكدونالدز قد بدأت أمس عبر فرقها الميدانية توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية على الأسر المتعففة في ٩ مدن في المنطقتين الغربية والجنوبية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، وهي المبادرة التي تحرص الشركة على تقديمها كل عام استشعاراً منها لمسؤولياتها نحو هذه الأسر، في صورة تجسد احتضان روح العطاء وتفعيل العمل الجماعي بكل ما يضفيه من بهجة إلى نفوس القائمين به.

وقد شكر المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية ماكدونالدز على هذه المبادرة المجتمعية، مثمّناً حرصها على تفعيل شراكاتها مع منظمات القطاع غير الربحي، داعياً مختلف منظمات قطاع الأعمال الى المبادرة لدعم هذا القطاع الذي يعتبر جزءاً من المشروع التنموي في بلادنا. وأوضح الحكمي أن جمعية البر بجدة قد أثرت العمل الاجتماعي بحزمة من البرامج التي تخدم الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي، مؤكداً أن مشاريع الجمعية الموسمية في موسم رمضان وعيد الفطر وهي: إفطار صائم ولحمة رمضان وعمرة رمضان ثم كسوة العيد وعيدية يتيم وزكاة الفطر، ما هي إلَّا نموذجٌ من نماذج التفاعل المستمر بين الجمعية والفئات المحتاجة التي تؤدي الجمعية من خلالها أدواراً محورية في خدمة المجتمع.