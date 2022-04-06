انتخاب” الحويزي” رئيساً لغرفة أبها وآل هضبان وآل فاهده نائبين

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_أبها
انتخب مجلس إدارة غرفة أبها للدورة للدورة (1443 – 1447 هـ) ، الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيساً للمجلس ، كما تم انتخاب كلّاً من الأستاذ مهدي آل هضبان اليامي نائباً أول للرئيس، الأستاذ محمد بن حزام آل فاهده نائباً ثاني، جاء ذلك خلال أول اجتماع للمجلس، مع اكتمال النصاب القانوني، بحضور ممثلي وزارة التجارة رضا الغامدي وحسن الأسمري.
هذا وقد جرت عملية اختيار قيادة المجلس للسنوات الأربع المقبلة بتوافق كامل بين الأعضاء، حيث بارك الجميع اختيار الأستاذ حسن بن معجب الحويزي رئيساً لمجلس الإدارة .
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