اخبار الخليج – مشاركون في «عطر الكلام».. كانوا محكّمين في مسابقات عالمية وأصبحوا متنافسين على جوائز أجمل تلاوة وأذان

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل متنافسون في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية، التي تُبثّ عبر برنامج «عطر الكلام»، من مقاعد التحكيم لمسابقات كانوا يحكمونها في دول عدة، إلى المنافسة على جوائز أفضل تلاوة وأذان، أملا في الفوز بأحد المراكز الأولى للمسابقة القرآنية الأكبر من نوعها على مستوى العالم.
وتميزت المسابقة الأكبر من نوعها عالميًّا في الجوائز بمشاركة مجموعة من المشايخ المقرئين في دور تحفيظ القرآن، من أبرزهم الشيخ المصري محمد العوضي الذي جاء متسابقًا بعد أن كان محكّما في عدد من المسابقات القرآنية، ومحفّظًا قرآنيًّا لنحو 400 طالب، وكذلك المتسابق السوري معتصم بالله العسلي الذي كان محكّما في عدد من المسابقات حول العالم.
وحققت مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية المنظمة من قبل الهيئة العامة للترفيه نجاحًا استثنائيًّا بعد أيام من انطلاق تصفياتها التي تُبث يوميًّا عبر برنامج «عطر الكلام» عند الخامسة مساءً بتوقيت الرياض على قناة السعودية، ومنصة شاهد، حيث جمعت إضافةً إلى أصواتها المميزة منافسات أشعلت حماسة المشاهدين الذين تابعوا خلال الحلقات الماضية تأهل 12 متسابقًا، بفرعي التلاوة والأذان، وأبدوا تفاعلًا مميزًا مع قصص المتنافسين، وتفاصيل حياتهم التي مروا بها قبل أن تقودهم التصفيات الأولية إلى العاصمة الرياض للتنافس على جوائز تعرض لأول مرة في مسابقة تجمع بين التلاوة والأذان.
وتعد مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية أكبر مسابقة قرآنية عالمية، من حيث الجوائز التي تبلغ قيمتها 12 مليون ريال (3.2 ملايين دولار)، وعدد المتنافسين في المرحلة الأولى بأكثر من 40 ألف متنافس، إضافةً إلى لجنة التحكيم التي يصل عدد أعضائها إلى 12 محكّما متخصصا في مجالات القرآن والأصوات.
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