اخبار الخليج – الفريق الوطني الطبي: يمكن للراغبين من الحالات القائمة إنهاء العزل الصحي قبل المدة المقررة

محمد بن مسعود - الدمام - اعلن الفريق الوطني الطبي انه يمكن للراغبين من الحالات القائمة إنهاء العزل الصحي قبل المدة المقررة وذلك عند إجراء فحص مختبري(PCR) في المستشفيات المرخصة بالقطاع الخاص والحصول على نتيجة سلبية بدءاً من 7 أبريل 2022

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