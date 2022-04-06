محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 4105، أظهرت تسجيل 624 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 626 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 550620 .
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5295 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية وحالة وفاة واحدة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 624 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 626 وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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