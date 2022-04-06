اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 624 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 626 وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 4105، أظهرت تسجيل 624 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 626 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 550620 .

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5295 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية وحالة وفاة واحدة