اخبار الرياضه السعوديه الجبيل تعد بطل الكاراتيه الأوزبكي داستونبيك لدورة الألعاب العالمية بأمريكا 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذا للتعاون المشترك بين اللجنة الاولمبية العربية السعودية ونظيرتها في الجمهورية الاوزبكستانية بدأ لاعب المنتخب الاوزبكي للكاراتيه داستونبيك أوتابولايف معسكره الإعدادي بمدينة الجبيل تحت إشراف رئيس رابطة المدربين السعودية الكابتن علي الزهراني استعدادا لدورة الالعاب العالمية بأمريكا 2022 حيث يستمر المعسكر التدريبي شهرا كاملا يتضمن برنامجا لياقيا وفنيا تحت اشراف المدرب الزهراني.

وأكد المدرب علي الزهراني لـ«عكاظ»: ان المعسكر يأتي في إطار التعاون بين الجانبين في الجوانب الرياضية ومن ضمنها المعسكرات المشتركة ونفخر بأن تكون المملكة العربية السعودية ممثلة في اللجنة الأولمبية محط انظار الرياضيين وتقام معسكرات على أرضها لتجهيز أبطال ونجوم لبطولات عالمية في كافة الرياضات لما تملك مملكتنا من إمكانات وقدرات وخبرات بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة حفظها الله ومتابعة واهتمام وتوجيهات وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الامير فهد بن جلوي.

الجدير بالذكر ان هذه اول مرة في تاريخ الرياضة السعودية يتم فيها اسناد مهمة تدريب وتجهيز لاعب دولي اجنبي لمدرب وطني، حيث ان الزهراني يعتبر من افضل مدربي العالم وبرز على الساحة الدولية بقوة وحقق نتائج للرياضة السعودية غير مسبوقة ما جعل العروض الدولية على مستوى المنتخبات او الافراد تنهال عليه مؤخراً.