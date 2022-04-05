ليفربول يقسو على بنفيكا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على مُضيفه بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النور بالبرتغال، في إطار مباريات ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبتلك النتيجة يضع ليفربول قدمًا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يتبقى له مباراة العودة على ملعب أنفيلد.
وسجل لليفربول الهدف الأول اللاعب كانوتيه في الدقيقة 17، وساديو ماني في الدقيقة 34 ولويس دياز في الدقيقة 88 من زمن المباراة.
وقلص داروين ننويز النتيجة وسجل هدف بنفيكا في الدقيقة 49 من زمن المباراة.
وتقام مباراة الإياب يوم 13 -4 -2022، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد.
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