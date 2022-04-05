مستشار الرئيس الأوكراني يكشف السبب الحقيقي لعرقلة المفاوضات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، أن روسيا اتهمت بلاده بوضع الجثث في بوتشا وهذا غير صحيح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المحقيين والطب الشرعي سيؤكدون موعد مقتل مواطني بوتشا، مشيرا إلى أن فريقا من المحكمة الجنائية الدولية يحقق في مجزرة بوتشا، بحسب العربية.

وشدد مستشار الرئيس الأوكراني على أن قوات بلاده تسيطر على معظم الحدود مع بيلاروسيا بشكل قوي، في الوقت الذي تركز فيه روسيا عملياتها للسيطرة على مدن جنوب وشرق البلاد.

وبين أن إسقاط أوديسا “قصة خيالية” وتحركات الانفصاليين غير فعالة، لافتًا أن مدينة ماريوبول تشهد قتالا عنيفا، وأن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على مركزها.

وعن سبب تأخر المفاوضات، قال مستشار الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، إن روسيا تتصرف مع أوكرانيا “بفوقية”، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في أن الناتو لا يقبل بضمنا للحلف.

وأوضح أن بنية أوكرانيا التحتية مدمرة والخسائر تقدر بتريليون دولار، موجها الشكر “للغرب على ما قدمه لنا لكننا بحاجة لأسلحة ثقيلة”، مطالبا حكومات الدول العربية بدعم موقف أوكرانيا.