الأخضر يتغلب على فلسطين في افتتاح تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مشواره بالفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5 – 4 ، في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الأولى لتصفيات غرب آسيا، المقامة في إمارة الفجيرة بالإمارات، والمؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات، المقرر إقامتها في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي غدًا ثاني مبارياته بالتصفيات، بلقاء نظيره العُماني الذي خسر أولى مبارياته من المنتخب اللبناني بنتيجة 1 – 2 .