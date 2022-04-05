إحباط تهريب 138 كيلوجراما من الحشيش بنجران

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القبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في تضرر 11 مركبة
صَرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مرور مدينة الرياض قبض على قائد مركبة، وهو مواطن ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في...
الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين
واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة...
مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال لعام 1444
أعلنت وزارة التعليم اليوم عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.
اجتماع لاستعراض وفرة السلع الغذائية في الأسواق السعودية
عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن...
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