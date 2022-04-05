3 منصات للتحقق من فواتير المحكومين في فرجت

أوضحت خدمة «فرجت»، التابعة لوزارة الداخلية، أن منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية تتضمن موقع أبشر، ومنصة إحسان، وبوابة ناجز.
يذكر أن «فُرجت» هي خدمة تتيح لمستخدمي أبشر أفراد (المواطنين والمقيمين) مساعدة السجناء للإفراج عنهم، من خلال الاطلاع على بيانات محددة للسجين تتضمن بيانات السداد، والمبالغ المطالبين بها لتيسير الإفراج عنهم.
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