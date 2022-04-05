تعرف على أوقات منع دخول الشاحنات في عدد من مدن المملكة

قال ‏المرور السعودي إنه تم منع دخول الشاحنات في الرياض خلال شهر رمضان من 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل.

كما نشر المرور قائمة بأوقات منع دخول الشاحنات في كل من محافظة جدة والدمام والخبر والظهران.