القبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في تضرر 11 مركبة

الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول ابتدائي ورياض الأطفال لعام 1444 ‏‏‏أعلنت وزارة التعليم اليوم عن مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.⁧ الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

اجتماع لاستعراض وفرة السلع الغذائية في الأسواق السعودية عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 رمضان 1443 هـ 04 رمضان 1443 هـ

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