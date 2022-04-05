فـي مقطع فيديو، عاكسا السير فـي أحـد الطرق العامـة مـا تسـبب فـي تضـرر (11) مركبـة إثر اصطدام مركبتـه عمدا بهـا، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر أثناء محاولته الهـرب، وتبيـن مـن إجـراءات الاستدلال أنـه فـي حالـة غيـر

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مـرور مدينة الرياض قبـض علـى قائد مركبة، وهـو مواطـن ظهـر

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في تضررِ 11 مركبة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية