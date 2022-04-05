شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. القبض على قائد مركبة عكس السير وتسبب في تضررِ 11 مركبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن مـرور مدينة الرياض قبـض علـى قائد مركبة، وهـو مواطـن ظهـر
فـي مقطع فيديو، عاكسا السير فـي أحـد الطرق العامـة مـا تسـبب فـي تضـرر (11) مركبـة إثر اصطدام مركبتـه عمدا بهـا، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر أثناء محاولته الهـرب، وتبيـن مـن إجـراءات الاستدلال أنـه فـي حالـة غيـر
طبيعية، وجـرى استكمال الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته للنيابة العامة.