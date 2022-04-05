دور ومراكز الإيواء بالرياض تستقبل شهر رمضان بمجموعة من الفعاليات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استقبلت دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضية حلول شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والروحانية لنزيلاتها المشمولات بالرعاية والكادر العامل معهم .

بدأت الفعاليات بمظاهر الإحتفاء بقدوم الشهر الفضيل داخل المباني ومرافقها إلى جانب القاء المحاضرات والإضاءات الدينية للتوعية بفضل صيام شهر رمضان و احياء شعائره الفضيلة ،كما تعاونت فروع الإيواء مع مجموعة من الجهات والجمعيات لأداء صلاة التراويح للنزيلات بشكل يومي و حلقات تحفيظ القرآن وتجويده والمسابقات الدينية والثقافية المتنوعة والأمسيات الرمضانية ذات الطابع التراثي القديم

يشار إلى أن الفعاليات تهدف الى تعزيز القيم الإسلامية والاجتماعية في نفوس النزيلات داخل دور الضيافة الاجتماعية للفتيات و التربية الإجتماعية للبنات بالرياض و رعاية المسنات ومراكز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس والدرعية وشقراء والتأهيل المهني للإناث بالرياض بالإضافة إلى وحدة الأسر الكافلة بالخرج التي نظمت برنامجاً خاصاً استهدفت فيه الأسر الحاضنة للأيتام بالمحافظة .