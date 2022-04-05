محمد بن مسعود - الدمام - بث مباشر أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.. جملة تصدرت مواقع التواصل، حيث يبحث الجميع عن المباراة التي انطلق الآن. ويحل أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، ضيفًا على مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 20201-2022. وتقدم المناطق بثا مباشرا للقراء حول المباراة: وأعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ودييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس، تشكيل الفريقين لمواجهة الليلة. أخبار قد تهمك تشكيل مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كانسيلو، آكي، لابورت، ستونز. خط الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين. الهجوم: رحيم ستيرلينج، برناردو سيلفا، رياض محرز. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي حراسة المرمى: يان أوبلاك. خط الدفاع: فيرساليكو، فيليبي، سافيتش، رينيلدو، رينان لودي. وسط الملعب: لورينتي، كوندوجبيا، كوكي. الهجوم: جريزمان، جواو فيلكس.

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