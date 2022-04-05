فتوى تحسم ‏الجدل حول وقت دخول الليل وحكم الإفطار مع اذان المغرب

محمد بن مسعود - الدمام - إعلان رسمي هام من شركة النفط بصنعاء بشأن تخفيض كبير في سعر البترول والديزل .. ومحطات الوقود تفتح أبوابها وتزود المواطنين بالبنزين بدون زحام لأول مرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

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