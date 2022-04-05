محمد بن مسعود - الدمام - إعلان رسمي هام من شركة النفط بصنعاء بشأن تخفيض كبير في سعر البترول والديزل .. ومحطات الوقود تفتح أبوابها وتزود المواطنين بالبنزين بدون زحام لأول مرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

أصدرت شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء، بيان توضيحي هام بشأن ما يتم تداوله حول تحديد سعر الدبة البنزين سعة 20 لتر بــ 5700 ريال فور دخول السفن النفطية المحتجزة من قبل التحالف العربي إلى ميناء الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط عصام المتوكل، في بيان أطلع عليه “الميدان اليمني”، إن “هذا الكلام غير صحيح والغرض منه اللعب بمشاعر ومعاناة الناس”، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد السعر حال وصول سفن البنزين إلى ميناء الحديدة وتوزيعها للمحطات كونها إلى الآن لا تزال محتجزة وسيكون البيع بسعر التكلفة، مضيفاً إنه “سيتم مكاشفة الشعب بالفلس الواحد وهذا من باب المكاشفة لأنه كما يعلم الله لا يوجد ما نتحفظ عليه او نخفيه”.

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وأضاف متحدث شركة النفط: “الطابور الخامس بيخرج من الفندق في الرياض اليوم وبيعبي الدبة 20 لتر ب 46.6 ريال سعودي أي ما يعادل 7400 ريال يمني وهو انتاج محلي سعودي لا فيه تكاليف نقل بحري ولا تأمين بحري ولا مربوط بسعر بورصة ولا أي تكاليف اضافية مثل باقي العالم يعني بالعامية (بيعبو من حقهم المال) ويجي يفعل حساب مزور لمسؤولين في صنعاء وينشر ان الدبة عيكون سعرها في صنعاء 5700 ريال!!!”.

وخاطب المتوكل الشرعية قائلاً: أول شيء نزلوا سعر الدبة في عدن الغير محاصرة بدل ما بتبيعو افيها الدبة بـ 22,200 ريال وحضرموت 26,000 ريال وشبوه 30,000 ريال وبعدها حددوا السعر عندنا”.

وأشار إلى أن ناشطي الشرعية “قالوا ايضاً انه سيتم صرف المرتبات بعد دخول السفن وهم ما قدروا يصرفوا المرتبات في مناطقهم مع ان عائداتهم في الشهر الواحد من النفط الخام 109 مليار ريال”، مؤكداً أن كل هذه الاشاعات الهدف منها تأليب الشارع واللعب بمعاناة الشعب فقط.

أما بخصوص السعر، أوضح أنه “عند وصول السفن إلى ميناء الحديدة وتوزيعها للمحطات سيتم البيع بسعر التكلفة وسيتم مكاشفة الشعب بالفلس الواحد وهذا من باب المكاشفة لأنه كما يعلم الله لا يوجد ما نتحفظ عليه او نخفيه”، حسب قوله.

وختم متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل منشوره بالقول: “نتحدى شركة النفط في عدن أن تكاشف المواطنين في مناطقها بأسعار الشراء وبكل التكاليف المضافة على السعر”.. وسلامتكم”.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأنه تم توفير البنزين للمواطنين بالعاصمة صنعاء في محطات المشتقات النفطية.

وأضافت المصادر أن المحطات تزود المواطنين بالبنزين بدون اي ازدحام لأول مرة منذ أشهر.