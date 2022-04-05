متهور يصدم عدد من المركبات عمدًا على أحد طرق الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - 09-04-1443 09:36
صدى تبوك – التحرير
حاول عدد من المواطنين إيقاف قائد مركبة متهور بعد أن اصطدم بسياراتهم على أحد الطرق يُعتقد أنه طريق الملك عبدالله شرق الرياض.
وأظهر مقطع فيديو قائد السيارة وهو يحاول الفرار عبر الاندفاع بسيارته إلى الأمام ثم العودة إلى الخلف أكثر من مرة، وسط تجمع من المواطنين الذين حاولوا إيقافه بشتى السبل.
وتدخلت إحدى السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور للسيطرة على الموقف، ليتم إيقاف حركة قائد السيارة بشكل كامل، وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية بيانًا لتوضيح ملابسات الواقعة.
https://k.top4top.io/m_2286j1jq01.mp4
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