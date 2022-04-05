شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «السديس» يفتتح «باب الملك عبدالعزيز» بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باب الملك عبدالعزيز خدمة لضيوف الرحمن، وتسهيلا لضيوف بيت الله الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد عقب افتتاحه الباب، إن الحرمين الشريفين يلقى اهتمام وحرص بالغين من ولاة أمرنا الميامين -حفظهم الله-، مشيراً أن التوجيهات السديدة من ولاة أمرنا -حفظهم الله- تؤكد على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

كما شكر القائمين على مشاريع المسجد الحرام، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.