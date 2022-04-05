شكرا لقرائتكم خبر عن 330 موظفا ينظمون دخول المصلين والمعتمرين عبر 48 باباً بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود- قاصدي البيت العتيق من المصلين والمعتمرين بكادر بشري مميز قوامه (330) موظفا يعملون على عملية تنظيم دخول المصلين والمعتمرين عبر أبواب محددة لضمان انسيابية الحركة والمرونة.

وخصصت الرئاسة 48 بابا لدخول المصلين، منها 17 بابا في التوسعة السعودية الثالثة، و23 بابا في توسعة الملك فهد، و7 أبواب في منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، كما خصصت 38 بابا لدخول المعتمرين للمسجد الحرام، منها 13 بابا في توسعة الملك فهد، و6 أبواب في منطقة الملك عبدالعزيز (أجياد)، و19 بابا في منطقة المسعى، وحددت 4 أبواب لخدمات طوارئ المعتمرين، و10 أبواب مخصصة للخدمات.

كما تمت تهيئة ٣٥ مصلى للرجال و٣٠ مصلى للنساء في التوسعة السعودية الثانية، إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين ضمن خطة موسم شهر رمضان المبارك، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-