جامعة الأميرة نورة تُنظِّمُ دورة لمعلمات التربية الخاصة في المرحلة الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نظَّمت وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية بجامعة الأميرة نورة، ممثلة بمركز مساندة الطالبات ذوات الإعاقة، أمس دورة تدريبية، موجهة لمعلمات التربية الخاصة في المرحلة الثانوية، بعنوان “الخطة الانتقالية للتعليم الجامعي للطالبات ذوات الإعاقة”، وذلك في مقر المركز.

وتناولت الدورة عدة موضوعات رئيسة، تضمنت التخطيط الانتقالي لما بعد المرحلة الثانوية للطالبات ذوات الإعاقة، ومكونات الخطة التربوية الانتقالية الفردية، والممارسات التربوية لدعم انتقال الطالبات ذوات الإعاقة للتعليم الجامعي.

وتأتي إقامة الدورة تنفيذًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة ووزارة التعليم، ومتماشية مع رؤية المملكة 2030 نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم, حيث تهدف المذكرة إلى تهيئة الطالبات ذوات الإعاقة في المرحلة الثانوية، واكسابهن المهارات اللازمة قبل تخرجهن.

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يذكر أنّ المركز متخصص في دعم الطالبات ذوات الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية، لجميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والنفسية والاجتماعية والتقنية، وذلك استنادًا على أحدث الممارسات والبراهين البحثية والمعايير الدولية، بما يسهم في دمج هذه الفئات،وتمكينهن من خدمة أنفسهن والمجتمع.