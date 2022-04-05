أمير منطقة تبوك يطمئن على صحة خليفة الدهاش

محمد بن مسعود - الدمام - 09-04-1443 08:05 صدى تبوك – التحرير اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة خليفة بن هجهوج الخليفة الدهاش وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون الأمنية سابقاً, بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى قوى الامن الداخلي بالرياض مؤخراً , وسأل سموه الله العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وأعرب خليفة الدهاش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

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