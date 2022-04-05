أمير الحدود الشمالية يقيم حفل إفطار لمسؤولي الجهات الحكومية ومشايخ وأهالي المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , حفل إفطار في الإمارة بمدينة عرعر لأصحاب المعالي ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية وشيوخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة.

ودعا سموه الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.