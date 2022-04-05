اخبار الرياضه السعوديه نجوم محليون وعالميون يتنافسون على كأس سداسيات عبدالله بن سعد

وتبدأ البطولة بلقاء افتتاحي يجمع فريقي اللواء ونص درزن في تمام الساعة «10.00مساء»، وتليه المباراة الثانية بين فريقي صقور الأخضر مع الحميدي الساعة «11.15مساء»، وكان قد تم توزيع الفرق إلى مجموعتين، إذ تضم الأولى فرق «صقور الأخضر واللواء والحميدي ونص درزن»، والمجموعة الثانية تضم فرق «أمير الحرمين والسعد والعاصفة وصالون آدم». من جهته، أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي، أن بطولة العام الحالي في نسختها الرابعة تحظى برعاية ودعم واهتمام ومتابعة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، بصفته رئيساً للجنة العليا المنظمة للبطولة، إذ ستشهد مُفاجآت كبيرة وفعاليات ضخمة، وستحصل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى على جوائز مالية قيمة، إضافة لجوائز أفضل لاعب وهداف البطولة وأحسن حارس وكأس البطولة والميداليات لأصحاب المراكز الأولى.
فيما كشف رئيس اللجنة الفنية للبطولة نبيل إدريس أبوناصر، أن البطولة تمتاز في كل عام بمشاركة نجوم الدوري السعودي الحاليين والسابقين، ولكن نسخة العام الحالي ستكون مختلفة وستشهد مشاركة نجوم عرب وأجانب عالميين ضمن الفرق المشاركة الثمانية في البطولة، وهذا يدل على قوة البطولة قبل انطلاقها ومستوى المنافسة والندية والإثارة بين الفرق المشاركة للظفر بلقب البطولة.
يذكر أن فريق الجزيرة تكافل يعتبر حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت عام 2019م بعد أن تغلب في نهائي البطولة على فريق جمعية الرياضيين بنتيجة ثقيلة قوامها (6/3).
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