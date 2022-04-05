اخبار الخليج – كانو الثقافي يحتفي بيوم الموسيقى العربية

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز كانو الثقافي تزامنا مع الاحتفال بيوم الموسيقى العربية في يوم الاثنين الماضي بحضور جماهيري كبير أمسية فنية موسيقية شارك فيها عدد من الفنانين بأداء المقطوعات الفنية الموسيقية والتي كانت بأداء الفنان أحمد الغانم حيث عزف على آلة الفلوت، والفنانة ناديا لوبشينسكا والتي عزفت على آلة البيانو، والفنان هاني يوسف على آلة الرق.

وكانت أولى المقطوعات باسم لونغا رياض للفنان المصري رياض السنباطي، تبعتها المقطوعة الثانية باسم سماعي غانم للمؤلف الموسيقي البحريني أحمد الغانم، والجدير بالذكر أن كلا المقطوعتين كانتا إهداء من المركز للدكتور الوجيه عبداللطيف كانو الذي احتفل المركز بتكريمه في ذات اليوم في حفل بهيج رعاه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر.