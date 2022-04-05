اخبار الخليج – اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء دولة إسرائيل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من معالي السيد نفتالي بينيت، رئيس وزراء دولة إسرائيل.

وخلال الاتصال، أعرب معالي رئيس وزراء دولة إسرائيل عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأبناء البحرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً لجلالته وسموه موفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء والرفعة.

كما تم خلال الاتصال استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز مسارات التعاون بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل على كافة الأصعدة.