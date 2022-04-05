زينليسكي: روسيا اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إصلاحا للمنظومة الأممية أو إلغاء عضوية روسيا التي تعطل القرارات المناهضة للحرب، مشددًا قوله: ” البديل هو حل المنظومة الأممية في حال فشلها”.

وتابع الرئيس الأوكراني، حسبما نقلت وسائل إعلام عالمية: “: آن الأوان لتحويل منظومة الأمم المتحدة إلى منظومة فاعلة”.

وشدد في مؤتمر صحفي، على أنه يجب أن تسود قوة السلام والعدل التي طالما حلمت بها الإنسانية، مشيرا إلى أن كل من أصدر أوامر ونفذها بقتل شعب أوكرانيا سيقدم للمحاكمة.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن العالم وقف متفرجا ولم يتحدث إزاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، مؤكدًا أنه إذا ما استمر الأمر على هذا الحال فستقوض الثقة في القانون الدولي.

وأوضح أن روسيا اختطفت أعدادا غفيرة من الأطفال من أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده لديها أدلة دامغة وصور بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات لإقامة الحجة على الانتهاكات التي ارتكبتها موسكو، مشيرا إلى أن مدينة بوتشا ما هي إلا مثال على عدد كبير من المدن والقرى التي سيكشف عن الجرائم التي ارتكبت فيها.

وبين أن العالم حتى الآن لم ير ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا، لافتًا إلى أن الروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم.