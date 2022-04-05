شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف مواعيد تسجيل الأول الابتدائي ورياض الأطفال في «نور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.

وذكرت أن تسجيل الطلاب في المدارس بالصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية، سيكون في الفترة من 7/10/1443 هـ، ويستمر خلال العام الدراسي، وأن الأعمار تكون من سن 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى على 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

وبينت أن تسجيل الطلبة المواطنين بمدارس تحفيظ القرآن سيكون بدءًا من 16 رمضان حتى 23 من الشهر نفسه، وأن الأعمار تكون من سن 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى على 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى، موضحة أن تسجيل الطلبة سواء المواطنين أو المقيمين، في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، يكون بدءًا من 16 رمضان يستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد واقفال التسجيل في 17/3/1444، وأن الأعمار تكون من سن 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى على 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.

وبخصوص تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، أشارت أنه سيكون بدءًا من 27/11/1443هـ ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد واقفال التسجيل في 17/3/1444، لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا.

ولفتت إلى أن تسجيل خريجي روضات المدارس المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، في الفترة من 23/1/1443، ويستمر حتى تسديد شواغرها أو انتهاء الموعد واقفال التسجيل في 17/3/1444، لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يومًا.

أما تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال سيكون في 28 شوال ويستمر خلال العام الدراسي، لمن أكمل 3 سنوات ولم يبلغ السادسة.