شكرا لقرائتكم خبر عن سطو ونصب وسرقة سيارات.. «الأمن العام» يضبط 11 متهما بـ 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام، عن ضبط عدد من المخالفين، ومرتكبي الجرائم بحوادث مختلفة، موضحا أنه تم ضبط مواطن بجدة ظهر في مقطع فيديو وهو يتعاطى مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 7 أشخاص بالرياض سرقوا 26 مركبة، وقاموا باستخدامها في تنفيذ كسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات.

وفي القصيم تم ضبط مواطنين نفذا عمليات سطو على محل تجاري وسلبا مبلغ 6 آلاف ريال والهرب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة، كما تم القيض على مواطن آخر ارتكب جرائم احتيالية على بعض مربي الماشية.