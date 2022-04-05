الأسر المنتجة بالوجه تحيي ليالي رمضان في مبادرة “كن منتجًا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انطلقت أمس فعاليات النسخة الأولى من مبادرة “كن منتجًا” التي تنظمها جمعية البر الخيرية، ولمدة 17 يومًا بالواجهة البحرية بمحافظة الوجه، على فترتين تبدأ من الـ 5 عصرًا وحتى أذان المغرب، ومن الساعة الـ 9:30 مساءً وحتى الـ 12:30.

وأوضحت الجمعية أن المبادرة تتم بالشراكة مع بلدية الوجه وفريق الوجه التطوعي، بمشاركة (32) أسرة منتجة، بهدف إبراز أعمالها ودعمها، وإيجاد نافذة تسويقية لمنتجاتها المتنوعة، وتشجيع الإنتاج الأسري، وتعريف المجتمع بإمكاناتهم المميزة في المشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، والحرف المهنية.