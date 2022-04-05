«المرور» يوضح ملابسات سقوط سيارة من أعلى أحد كباري الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، حادث سقوط مركبة من جسر على طريق الدائري الشرقي. وقال «المرور السعودي»، إنه نتج عن الحادث إصابة قائدها بإصابات متوسطة، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال التحقيق والاستدلال للحادث.
وأظهر مقطع فيديو، اختراق السيارة حاجز الكوبري قبل سقوطها وسط الطريق، فيما حاول قائدو المركبات تفاديها، وفق قناة العربية. ووفق نظام المرور تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية. وحال سمح مالك المركبة، أو المسئول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال. وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنًا معه في المسؤولية المادية وفقًا لتقدير المحكمة المختصة.
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