محمد بن مسعود - الدمام - مشروب طبيعي على الريق.. يعقم الجسم ويحمي من أمراض قاتلة..!

تسهم المشروبات والأطعمة في تعزيز مناعة الجسم، فعلى سبيل المثال، يعرف الثوم والليمون بأنهما مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة التي تساهم في تعقيم الجسم و تخليصه من السموم، تعرف على هذه الوصفة التي آآآ تساعد على الوقاية من الأمراض القلبية وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، إلى جانب معالجة أمراض الجهاز التنفسي والوقاية من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة وفقاً لموقع نسمة كويزين: تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً المكونات : – زنجبيل – شاى أخضر – آآآ ليمونة – فص ثوم – ملعقة من زيت الزيتون – كوب من الماء الدافئ طريقة الإستعمال : نضع الماء على النار حتى الغليان، نضيف جميع المكونات ونتركها تغلي مدة دقيقتين ثم نصفيها بإستعمال مصفاة ضيقة. نتناول كوب من هذا المشروب في الصباح قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، ولمدة 10 أيام متواصلة. هذةآآآ الطريقة تخلص الجسم من الالتهابات والبكتريا الموجودة كما تنشط الدورة الدموية.

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