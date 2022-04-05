أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - 09-04-1443 06:22 صدى تبوك – التحرير رأس صاحب الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، بمكتبه اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجمعية، بحضور أعضاء المجلس.

ونوه بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة المواطن في شتى المجالات، مطلعًا على تقرير الجمعية الذي استعرض المبادرات المقدمة، وتقرير الأعمال المنجزة، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها، مثمنًا جهود القائمين على الجمعية.

عقب ذلك، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات.



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