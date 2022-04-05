شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تخريج دورة الفرد الأساسي بمدرسة الأمن البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن قائد القوات البحرية، حضر قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (1) في مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة، وذلك بميناء رأس الغار العسكري بالأسطول الشرقي.

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد مدرسة وحدات الأمن البحرية الخاصة العميد البحري الركن أمين بن هلال الرويلي كلمة بهذه المناسبة، عقبها بدأ الاستعراض العسكري، وأدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج العامة للخريجين حيث تشرف الأوائل والمتفوقون من الطلبة الخريجين بتسلم جوائزهم من قائد الأسطول الشرقي.