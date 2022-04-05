شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المشيخة الألباني يشيد بدور المملكة في خدمة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية عواد العنزي، في جدة رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة حالياً، لعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه.

ونوقشت خلال الاستقبال الموضوعات التي تتعلق بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين في ألبانيا والتعاون الثنائي بين الوزارة والمشيخة.

وأشاد رئيس المشيخة الألباني بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدة الأمين – حفظهما الله – في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مفاهيم الوسطية والاعتدال، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.