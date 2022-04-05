شكرا لقرائتكم خبر عن «نزاهة» تقدم 20 برنامجاً توعوياً خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استفاد منها (1173) موظفًا وموظفة

- تزويد (26) جهة بالرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

- تزويد (23) جهة بالدليل الاسترشادي للبرامج والأنشطة المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة

أقامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية خلال شهر شعبان 1443هـ، أكثر من (20) فعالية توعوية في مجال حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بمشاركة وحضور منسوبي الجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذه الفعاليات التي تنوعت بين ورش عمل وندوات ولقاءات ومحاضرات في (9) جهات، قدمها (14) مختصًا من الهيئة، واستفاد منها (1173) موظفًا وموظفة في الجهات المستهدفة، كما جرى تزويد (26) جهة بالرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالمحتوى المرئي التوعوي، إضافة لتزويد (23) جهة بالدليل الاسترشادي للبرامج والأنشطة المتخصصة في مجال تعزيز النزاهة.

وتنوعت موضوعات الفعاليات التي جرى تنفيذها بين حماية المال العام، والإفصاح والشفافية وتعارض المصالح، إضافة إلى التحري والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، كما جرى التطرق إلى حماية المال العام للطلاب والطالبات في التعليم الجامعي، وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد لطلاب المرحلة الجامعية، ودور الحوكمة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وسبل حماية وتعزيز النزاهة وأهمية تعزيز الامتثال في المنظمات.

وقامت بتنظيم المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد المقام ضمن أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما نظمت اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد.

وتسعى "نزاهه" من خلال ورش العمل والبرامج التوعوية ومبادرة "وطننا أمانة"، التي تنوعت آليات تنفيذها بين الحضورية والافتراضية بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية في بيئات العمل، ورفع مستوى الوعي بمفهوم المال العام وحمايته والأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الفعاليات انطلاقًا من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد المالي والإداري بجميع مستوياته.