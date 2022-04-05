اخبار الخليج – وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل الدكتور عيسى قمبر ويتسلم منه كتابين عن شحن المركبات الكهربائية وتخطيط سوق نظام الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء في مكتبه الأستاذ الدكتورعيسى قمبر أستاذ الهندسة الكهربائية والطاقة في جامعة البحرين سابقاً.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة الوزير بالدكتور قمبر ومناقشة آخر مؤلفاته التي تمت بمشاركة الدكتور المهندس محمد الحمد مدير عمليات التسويق بهيئة الربط الكهربائي الخليجي تحت عنوان (الشبكة الذكية والبنية التحتية المتكاملة لشحن المركبات الكهربائية: رؤية مستقبلية)، وبالتحديد فصل (تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وتقنيتها)، واستعراض أنواع السيارات الكهربائية التي تم تصنيعها في العالم ومواصفاتها.

كما تم الاطلاع على المؤلف الثاني (تخطيط سوق نظام الطاقة) والذي يتضمن سبعة فصول حيث تم التطرق لسوق الطاقة الكهربائية، وسياسة الطاقة الكهربائية وأمنها وتقييمها، هذا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دراسة سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي، والنتائج التي تم الحصول عليها، ومنافع الربط الكهربائي، والتحديات التي تواجه سوق الطاقة.

وفي ختام اللقاء اشاد الوزير المبارك بجهود الدكتور عيسى قمبر في إصدار هذه المؤلفات متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في أبحاثه، ومؤلفاته، ومؤكداً على مواصلة الاهتمام بهذه النوعية من المؤلفات والدراسات لما لها من اهمية، ومن جانبه شكر الدكتور قمبر وزير شئون الكهرباء والماء على اهتمامه وتشجيعه.