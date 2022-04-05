اخبار الخليج – المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي يطلق «حكاية أثر» كمسابقة شبابية تعنى بالتراث العربي

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة الذكرى ال 50 لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972 والذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وفي إطار مبادرة الشباب العربي من أجل التراث التي أطلقها المركز، يعلن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عن إطلاقه الدعوة للشباب العربي للمشاركة في مسابقة شبابية إقليمية بعنوان «حكاية أثر» التي تتضمن تكليف المتسابقين بإعداد فيديو قصير ومبتكر لأحد مواقع التراث العالمي في بلدانهم مع تسليط الضوء على العلاقة بين المادي وغير المادي من حيث التفاعل البشري مع الموقع والذكريات التي تربط المجتمعات المحلية به، على أن يتقدم المتسابقون بطلب الانضمام لورشتي عمل توضح فكرة المسابقة في موعد أقصاه 30 أبريل 2022، وتقدم الأفلام لاحقاً بحلول مطلع يوليو.

وتأتي هذه المبادرة بهدف خلق علاقة بين الشباب ومواقع التراث العالمي في المناطق المجاورة إلى جانب تكوين اتصال شخصي مع الموقع التراثي وفهم كيف يمكن للموقع المساهمة في تحسين مستقبلهم والتأثير على حياتهم.

وفي إطار تأهيل المشاركين للانضمام إلى المسابقة، سيحضر المرشحون المختارون ورشتي عمل من تنظيم المركز الإقليمي العالمي للتراث العالمي لدعمهم في عملية الإنتاج وتدريبهم على مهارات المعدات التقنية والجانب «التحريري» لعملية التصوير، كما سيتم دعوة صناع الأفلام الفائزين للحضور إلى مملكة البحرين لحضور احتفالات المركز بالتراث العالمي وعرض أفلامهم خلالها، كما سيتم إبلاغ المتقدمين عند الانتهاء من عملية الاختيار بحلول 21 مايو 2022م.

وكشف المركز الإقليمي للتراث العالمي عن شروط الاشتراك في المسابقة، حيث أوضح بأن المشاركة مفتوحة لجميع الشباب العربي المهتمين بالثقافة والتراث والإعلام والتكنولوجيا، وأن يتراوح عمر المتسابقين بين 18 و28 عاما، ويعيشون بالقرب من أحد مواقع التراث العالمي في البلدان التالية: الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، كما أنه يمكن للمرشحين التقدم كأفراد أو كمجموعة من ثلاثة مرشحين كحد أقصى .