اخبار الخليج – وزيرة الصحة تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز» اجتماعًا مرئيًا عن بُعد برئاسة سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية في اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت سعادة وزيرة الصحة بالحضور من أعضاء اللجنة، وهنأتهم بحلول شهر رمضان المبارك، ومن ثم استعرضت جدول الأعمال وتم إقراره، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب رئيس اللجنة الدكتورة مريم الهاجري متابعة توصيات اللجنة، كما تم استعراض عمل اللجان الفرعية والخطط التنفيذية التي وضعتها كل لجنة بناءً على أهداف اللجنة والخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز، حيث قدم كل من الدكتورة نجاة أبو الفتح رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالمعلومات والإحصائيات والبحوث العلمية، والدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالإرشاد والتوجيه والتثقيف، والدكتورة جميلة السلمان رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالعلاج والتأهيل نتائج أعمال اللجان، كما تم التأكيد على استمرارية العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز 2020 – 2025.

كما تم مناقشة أعمال اللجنة التحضيرية برئاسة الدكتورة جميلة السلمان لعقد المؤتمر الدولي حول متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»، المزمع عقده في شهر سبتمبر 2022.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت سعادة الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب «الإيدز»، وتمنياتها لهم بالتوفيق والسداد في كل ما يبذلونه من جهود ضمن مهام وأهداف اللجنة، ودعت جميع الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء العملي الفاعل بما يحقق الالتزام بنصوص القانون الذي يضمن حماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع المرض ووقاية المجتمع منه.