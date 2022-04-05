اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تحاور منتسبي كلية إدارة الأعمال 

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، لقاءً مفتوحاً مع أكاديميي وإداريي كلية إدارة الأعمال في قاعة مركز التعلم الإلكتروني بحرم الجامعة في الصخير وذلك يوم الثلاثاء (05 أبريل2022).

ورحبت رئيسة الجامعة بالمنتسبين من أكاديميين وإداريين، مشيدة بجهود الكلية الواضحة ودورها المحوري في مد القطاعين العام والخاص بالكفاءات في المجالات الإدارية والمحاسبين والمالية والمصرفية، مشيرة إلى أن هذه الكلية واحدة من الكليات التي تأسست عليها جامعة البحرين في 1986، بينما تاريخها يمتد إلى ما قبل ذلك.

وقالت د. المضحكي إن ما حققته الكلية سوء عن طريق الاعتمادية، أو ما يحققه أساتذتها وطلبتها من حضور فاعل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لهو مدعاة للفخر، وإشارة واضحة إلى الخبرات والطاقات العلمية والبحثية والتدريسية والطلابية التي تكتنز بها هذه الكلية التي هي أكبر كليات جامعة البحرين من حيث عدد طلبتها.

وخلال اللقاء، قام رئيس لجنة متابعة المشاريع الاستراتيجية والخطط التشغيلية الدكتور رائد إبراهيم الجودر، بتقديم عرض موجز لأهم النقاط التي تضمنتها استراتيجية الجامعة للسنوات المقبلة؛ ثم تم فتح باب الحوار، حيث تحدث منتسبو الكلية عن طموحاتهم للنهوض بالجوانب الإدارية والأكاديمية، ومقترحاتهم لتطوير العمل وتحسينه، ورؤاهم لمستقبل لكلية إدارة الأعمال، وكذلك جامعة البحرين ككل.

وشارك في الإجابة على أسئلة منتسبي الكلية – إلى جانب رئيسة الجامعة – كل من نائب الرئيس لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتور محمد صالح الأنصاري، ونائب الرئيس لخدمة تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميد الكلية الأستاذ الدكتور حاتم بن محمود المصري.

وعقب اللقاء، قالت د. المضحكي: «إن سلسلة اللقاءات هذه مع منتسبي الكليات من شأنها أن توفر أجواء مفتوحة لتبادل الأفكار والآراء حول ما يهم جميع منتسبي الكلية، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الإداري، وما جاء في هذا اللقاء من أفكار ومقترحات تمثل إضاءات مهمة لمواصلة تطوير عمل الكلية والمضي بها إلى المستقبل بكل اقتدار».

وتقدم كلية إدارة الأعمال برامج على مستوى البكالوريوس في: ريادة الأعمال، وتحليل الأعمال، والأعمال والاقتصاد الدولي، والصيرفة الإسلامية والمالية، والتسويق، وإدارة الأعمال، والأعمال المصرفية والمالية، والمحاسبة.

كما تقدم في مستوى الماجستير برامج في التكنولوجيا المالية، والتطوير العقاري وإدارة الممتلكات، والمحاسبة، والمالية، والمالية والصيرفة الإسلامية، وإدارة الموارد البشرية، على مستوى تقدم برنامج الدكتوراه في تحليل الأعمال.