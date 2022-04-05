اخبار الخليج – جامعة البحرين تطرح 43 برنامجاً في الدراسات العليا في 7 كليات

محمد بن مسعود - الدمام - د. الموسوي: الجامعة تطرح برامج جاذبة لسوق العمل والمنطقة ككل

أعلنت جامعة البحرين بدء تلقي طلبات الالتحاق ببرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم عبر موقع الجامعة الإلكتروني https://sis.uob.edu.bh وستستمر إلى يوم السبت 13 أغسطس المقبل.

وتطرح جامعة البحرين للفصل الدراسي القادم 43 برنامجاً في مختلف التخصصات، بواقع 34 برنامجاً للماجستير، وتسعة برامج للدكتوراه.

وقالت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين الدكتورة عذراء سيد عباس الموسوي: «إن الدراسات العليا في الجامعة الوطنية فرصة للراغبين في مواصلة دراساتهم، حيث إن الجامعة تطرح برامج جاذبة لسوق العمل والمنطقة ككل»، لافتة إلى «الخطط الدراسية الموضوعة بعناية ودقة، وفقاً لأحدث البرامج العلمية المعاصرة والمواكبة لمتطلبات سوق العمل».

ونبهت د. الموسوي إلى أن الجامعة الوطنية تعتز بأعضاء هيئة التدريس لديها، الذين يتمتعون بمؤهلات عالية، وخبرات واسعة في مجال برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توافر أرقى الوسائل التعليمية والتقنية المساندة لعملية التدريس، إلى جانب توافر قواعد البيانات، والمصادر، والكتب، في مختلف الحقول المعرفية.

وشملت برامج الدراسات العليا سبع كليات في الجامعة، حيث تطرح كلية تقنية المعلومات برنامج الماجستير في كل من: تقنية المعلومات، والأمن الإلكتروني، وهندسة البرمجيات، وتعلم الآلة والحوسبة الذكية، وبرنامج دكتوراه الفلسفة في علوم الحوسبة والمعلومات.

وتطرح كلية الهندسة درجة الماجستير في كل من الهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والعلوم في الطاقة المتجددة، والعلوم في نظم الذكاء الاصطناعي، والعمارة، وماجستير العلوم في هندسة الاتصالات والشبكات. وعلى مستوى الدكتوراه تطرح كلية الهندسة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والهندسة الكهربائية.

وتطرح كلية العلوم الماجستير في كل من الفيزياء التطبيقية، والرياضيات، والتغذية والنظم الغذائية، البيئة والتنمية المستدامة، وعلوم الحياة، وتحليل البيانات الضخمة، والكيمياء البيئية. كما تطرح دكتوراه الفلسفة في البيئة والتنمية المستدامة، والدبلوم العالي في التنبؤات الجوية.

وأعلنت كلية إدارة الأعمال عن طرح الماجستير في كل من إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، والمالية، والمحاسبة، والمالية والصيرفة الإسلامية، والتكنولوجيا المالية، والتطوير العقاري وإدارة الممتلكات، بالإضافة إلى الدكتوراه في تحليل الأعمال (الإدارة، والتسويق، والمالية، والصيرفة الإسلامية).

أما كلية الآداب فتطرح الدبلوم العالي والماجستير في اللغة العربية وآدابها، والماجستير في الإعلام والاتصال، والدبلوم العالي والماجستير في دراسات اللغة الإنجليزية التطبيقية، والدبلوم العالي والماجستير في الإرشاد الأسري.

وتطرح كلية الحقوق الماجستير في القانون العام، والقانون الخاص، ودكتوراه الفلسفة في القانون العام والقانون الخاص.

وتطرح كلية العلوم الصحية والرياضية الماجستير في تمريض صحة البالغين.

ووجهت العميدة الراغبين في التسجيل إلى القيام بذلك عن طريق الموقع الإلكتروني: https://sis.uob.edu.bh/ والاطلاع على شروط الالتحاق. ودعت العميدة الراغبين في الالتحاق بأحد برامج الدراسات العليا إلى الدخول على صفحة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بموقع الجامعة، حيث سيجدون ما يحتاجون إليه من معلومات وشروحات بشأن البرامج، لافتة إلى ضرورة اطلاع الطلبة على القوانين واللوائح الخاصة بالدراسات العليا في صفحة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، واختيار البرنامج الذي يتلاءم مع تخصصاتهم.